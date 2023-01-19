تسبب موعد غرامي سري بين عروسين قبل زفافهما بأيام في قتل العريس بالخطأ، بعدما قتله شرطي ظن أنه لص، حيث كشفت السلطات الحكومية في مقاطعة رومبيك الوسطى بجنوب السودان، أن عريساً قُتل قبل أيام من حفل زفافه؛ نتيجة إطلاق النار عليه من قبل شرطي. وبحسب السلطات المحلية، فإن حفل الزفاف كان من المقرر أن يقام (الأربعاء)، لكنه لقي مصرعه في منطقة مابوي، (الأحد).ونقل راديو «تمازج»، عن محقق الشرطة، أن الجريمة وقعت عندما كان العريس، على موعد مع خطيبته بصورة غير قانونية، وعندما عرفت الأسرة أن هناك أحداً يختبئ وسط الأبقار، ظنت أنهم لصوص يحاولون سرقة الأبقار.وتابع: «الشاب جاء إلى منزل الفتاة ليلاً في مواعدة مع خطيبته، وكان يختبئ وسط الأبقار مع شخص آخر، لكن شقيق الفتاة اتصل بالشرطة معتقداً أن لصاً يحاول سرقة الأبقار، وعندما جاء الشرطي حاول العريس الفرار، لكن الشرطي أطلق النار عليه وأرداه».