مصر: تسمم 44 طالباً بالمرحلة الابتدائية بعد تناولهم مأكولات مجهولة المصدر

حالة من الهلع أصابت عددا من مواطني محافظة الجيزة، إحدى محافظات القاهرة الكبرى بعد تسمم 44 طالبا بالمرحلة الابتدائية بمنطقة منشاة القناطر، عقب خروجهم من الامتحانات، وتناول وجبات طعام فاسدة، فيما أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على مشتبهين هما السبب في الحادثة.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية، بيانا اليوم (الأربعاء)، كشفت فيه تفاصيل واقعة تسمم عدد من طلاب إحدى المدارس بالجيزة عقب تناولهم مأكولات مجهولة المصدر، وبحسب البيان، فقد تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا من أحد المستشفيات الكائنة بدائرة المركز بوصول عدد من الطلاب مصابين بحالة إعياء وتسمم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وصول 44 طالبا من طلاب إحدى المدارس الابتدائية الكائنة بدائرة المركز في حالة إعياء، وعقب تلقيهم الإسعافات اللازمة تم خروجهم جميعًا دون حدوث ثمة تداعيات، ومن خلال استكمال الفحص ومناقشة الطلاب وأهليتهم قرروا أنهم عقب انتهاء اليوم الدراسي وانصرافهم من المدرسة، قاموا بشراء مأكولات مجهولة المصدر، من أحد الباعة الجائلين بإحدى الأسواق الكائنة بالقرب من المدرسة المشار إليها.

وأوضح بيان الداخلية المصرية، أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مصدر المأكولات والقائمين على بيعها وهما شخص وزوجته، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما 36 جوالا من المقرمشات المصنعة يدويًا دون اشتراطات صحية. وأشار البيان إلى أنه من خلال استهداف هذه العناصر، تم ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بأقوالهما، وتم بإرشادهم ضبط كميات من الأجولة من المقرمشات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، واعترف المتهمون بتخزين هذه الكميات، في مخزن بمدينة منشأة القناطر بالجيزة وأقروا بتحصيلهم عليها من مخلفات المصانع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.