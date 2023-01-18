تسبب مهرجان شعبي للطائرات الورقية في مدن ولاية غوجارات بالهند إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 130 شخصا أثناء مشاركتهم في إطلاق الطائرات، حسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.

وأوضحت الشرطة الهندية في بيان، أن تدفق السكان المحليين حول منصات العرض وأسطح المنازل المجاورة بأعداد كبيرة لمشاهدة الاحتفالات، أدى إلى سقوط الكثير منهم من المباني المرتفعة، والتفاف الأحبال الحادة المستخدمة في إطلاق الطائرات الورقية حول رقاب آخرين، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب البيان، فإن ثلاثة أطفال وثلاثة شبان، قتلوا في هذا الحادث بعدما شقت حبال الطائرات الورقية رقابهم، بينما أصيب 130 شخصا آخر بجروح في أعناقهم في حوادث مماثلة.

وقالت الشرطة: «تشابكت بعض من السلاسل الحادة للطائرات الورقية حول أعناق ستة من الضحايا، مما أدى إلى شق أعناقهم وتركهم ينزفون حتى الموت، بينما ترك آخرون بجروح متفاوتة».

كما أفاد البيان بأن 46 شخصا تعرضوا لإصابات متفاوتة بعد سقوطهم من مكان مرتفع أثناء مشاركتهم في إطلاق الطائرات الورقية.

يذكر أن مهرجان الطائرات الورقية الدولي «أوتارايان»، يعتبر من أشهر المهرجانات السنوية في ولاية غوجارات، حيث يبدأ السكان المحليون في تصنيع الطائرات الورقية والتحضير للمهرجان قبل عدة أشهر من انطلاقه.

ويتخلل المهرجان تقديم الأطعمة الشعبية لمدن الولاية الهندية، وتنظيم مسابقات بين السكان المحليين لإطلاق الطائرات الورقية.