اضطر قائد طائرة متجهة صباح اليوم (الأربعاء)، من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية لإنزال راكبة مصرية تشاجرت خلال اتصال هاتفي مع زوجها الموجود بالسعودية إذ توعدها بالضرب.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إنه أثناء تحرك الطائرة على الممر للإقلاع فوجئ قائد الطائرة بصراخ الراكبة المصرية وإصابتها بانهيار.

وبعد تهدئتها كشفت حدوث مشاجرة عبر الهاتف مع زوجها الموجود بالسعودية بسبب خلافات عائلية.

وعندما علم الزوج بتحرك الطائرة توعد زوجته بالضرب فور وصولها مطار جدة، فما كان منها إلا أن طلبت إلغاء سفرها.

وأمام حالة الانهيار التي أصابت الراكبة اضطر قائد الطائرة للعودة وإنزالها وإلغاء سفرها.

واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير 45 دقيقة عن موعد إقلاعها الأصلي.