سُمّيَ أحد الأنواع الجديدة من الأوركيدا في سنغافورة باسم رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، في لفتة احترام وتكريم، خلال زيارته إلى ذلك البلد.

ووضع ميرضيائيف بنفسه لافتة تحمل الاسم قرب الزهرة، حسب ما أفاد مكتبه (الثلاثاء).

يذكر أن زهرة الأوركيدا زهرة وطنية ورمز لسنغافورة، وتقدم الهدايا مثل تلك التي تلقاها ميرضيائيف تعبيراً عن الاحترام الكبير، وتكريماً لكبار ضيوف البلاد والشخصيات البارزة.

واجتمع ميرضيائيف خلال زيارته مع رئيسة سنغافوة حليمة يعقوب، ورئيس الوزراء لي هسين لونغ، وتبادلوا وجهات النظر حول آفاق تعميق العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الإصلاحات، حسب الرئاسة الأوزبكية.