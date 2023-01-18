بلغ حصاد قراءات فعاليات «ماراثون أقرأ»، الذي اختتم نسخته الثانية في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» أمس الأول، 422 ألف صفحة في 3 أيام، تنافس فيه متسابقون في كل من الرياض والظهران وتبوك، ضمن برنامج إثراء القراءة «أقرأ». وتمكَّنوا من تجاوز المستهدف بقراءة 200 ألف صفحة، لتسهم هذه الصفحات المقروءة بأن يتكفل المركز بغرس 4223 شجرة، تحقيقاً لهدف الماراثون في تحفيز المجتمع على القراءة، وإثرائه ودعماً لمبادرة «السعودية الخضراء».وتنوعت قراءة المشاركين بين حقول معرفية مختلفة والقصص والروايات العربية والإنجليزية، وقد حصل كل قارئ على ميدالية تذكارية.يذكر أن «ماراثون أقرأ» في نسخته الأولى، شهد قراءة أكثر من 162 ألف صفحة من كتب متنوّعة وتكفل مركز«إثراء» بغرس 1622 شجرة.