كشفت دراسة جديدة، أن ممارسة التأمل يمكن أن تساعد في تحسين «ميكروبيوتا الأمعاء» لدى الشخص، وبالتالي جني فوائد لصحته البدنية والعقلية، وقد يساعد التأمل المنتظم والعميق على مدى سنوات، على «إثراء» «ميكروبيوتا الأمعاء» لدى الشخص، وفقاً للبحث الجديد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). ويمكن أن تؤثر «ميكروبيوتا الأمعاء» على المخ وعلى المزاج والسلوك من خلال محور الميكروبيوتا والأمعاء والدماغ، حسب كتاب أكاديميين من الصين وباكستان في مجلة «جنرال سايكياتري».يقلل مخاطر اعتلال الصحة البدنيةيحافظ على الصحة العقليةيخفض القلق والاكتئابيحمي من أمراض القلبيزيد تركيز المخ والتفكير