قتل 6 أشخاص بالرصاص بمنزل في الوادي الزراعي الرئيسي بولاية كاليفورنيا (الإثنين)، وكان بينهم رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر كانت بين ذراعي والدتها البالغة من العمر 17 عاماً، فيما وصفته السلطات بهجوم مستهدف و«مذبحة مروعة».وربط مايك بودرو، رئيس شرطة مقاطعة تولاري، الحادث بتجارة المواد المخدرة غير المشروعة، قائلاً، إن المنزل نفسه صدرت بشأنه الأسبوع الماضي مذكرة تفتيش متعلقة بالمخدرات.وقال، إن اثنين مشتبهاً بهما ما زالا طلقاء.وقال بودرو، إن إحدى الضحايا كان على قيد الحياة بعد إصابته، لكنه توفي في وقت لاحق في المستشفى.