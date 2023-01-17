نشرت المدونة الروسية، إيلينا باندورو، 33 عاماً، آخر صورة لها قبل لحظات من وفاتها بحادث تحطم الطائرة النيبالية.وشاركت إيلينا صورة «سيلفي» عبر ستوري إنستغرام، فور اقتراب الطائرة من مطار بوخارا الدولي، معبرة عن حماسها، حيث علّقت: «اذهب إلى نيبال!». وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية إن «إيلينا» كانت تعمل في مجال التواصل الاجتماعي، وكانت كثيرة السفر، حيث وثّقت مقاطع من رحلاتها حول العالم في حسابها على إنستغرام، الذي يتابعها فيه أكثر من 1000 شخص.ومنذ إعلان الخبر، ضجت صفحة إيلينا بكلمات الحزن والتعازي لوفاتها، حيث أشار أصدقاؤها إلى أنها كانت تتمتع «بروح لطيفة».