فجّرت فتوى عن «مجمع الفقه الإسلامي» في السودان، غضباً بين السودانيات «بجواز الرجل النكاح من زوجة أخرى سراً»، وأثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السودانية، وأجاز رئيس لجنة الأحوال الشخصية علاء الدين عبدالله أبو زيد، الزواج السري، واشترط حضور الشهود في الزواج، بحسب «إرم نيوز».وقال إن «الزواج في السر إذا لم يوجد فيه شهود فهو غير جائز، أما إذا انطبقت عليه شروط الزواج فهو جائز وليس من الضروري أن يخبر الرجل زوجته أو أسرته».وترفض المرأة السودانية زواج زوجها من أخرى، وأقدمت بعض النساء على إنهاء حياتهن أو حياة أزواجهن، وكشف تحقيق نشرته صحيفة «الانتباهة» تفشي ظاهرة «الزواج السري» بشكل كبير خلال الفترة الماضية في السودان، مبيناً أن أسباباً كثيرة أدت إلى زواج الرجل سراً، منها «قلة التكاليف والخوف من الزوجة الأولى، خصوصاً أن الكثير من النساء يرفضن الزواج عليهن».