لست بحاجة لتكون لاعب كمال أجسام أو رياضياً محترفاً لتحصل على فوائد تمارين رفع الأثقال.ستساعدك تمارين رفع الأثقال في حرق الدهون إذا قمت بها بصورة صحيحة، كما ستزيد من قوتك وكتلتك العضلية وستحسن من كثافة عظامك. ولكن إذا قمت بها بصورة خاطئة، فلن تحصل على النتائج نفسها، بل قد تتعرض للإصابة، ووفقاً لـ«الشرق بلومبيرغ» هناك 5 أمور يجب تجنبها حين تتدرب برفع الأثقال:لا تُهمل تمارين الإحماءلا تستعجل في تحريك الوزنلا تجهد نفسك أكثر من اللازملا تتجاهل الألم وتوقف فوراًلا تنسَ ارتداء حذائك الرياضي