يبدأ اليوم عرض مسلسل The Last of Us، على OSN+ وOSN Showcase، بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة.

وأقامت OSN حفلًا كبيرًا يوم 13 يناير الماضي في دبي، دعت إليه عددًا من مشاهير لاعبي ألعاب الفيديو والمؤثرين وممثلي وسائل الإعلام، لمشاهدة الحلقة الأولى من المسلسل حصريًا قبل العرض الأول، وذلك احتفالًا بإطلاق المسلسل الذي أنتجته شبكة HBO، كما شهد حضور عدد من عشاق لعبة The Last of Us التي تستند فكرة المسلسل عليها.

وتُعرض حلقات المسلسل كل يوم إثنين على OSN+، مع بثها في الوقت نفسه على قناة OSN Showcase، وتدور أحداث المسلسل The Last of Us بعد 20 عامًا من تدمير الحضارة الحديثة.

إذ تُستأجر خدمات جول، الناجي العنيد والمتمرس من المأساة، لتهريب فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، وتُدعى إيلي، من منطقة الحجر الصحي المتسمة بالقمع. لكن ما يبدأ كمهمة محدودة سرعان ما يصبح رحلة مُفجعة مليئة بالوحشية، حيث يتعيّن عليهما اجتياز الولايات المتحدة واعتماد أحدهما على الآخر من أجل البقاء.