تحدٍ جديد تخوضه الممثلة الكويتية روان المهدي، من خلال مسلسلها الجديد «الصفقة»، الذيكشفت انتهائها من تصوير أدوارها فيه، ويتناول قصة امرأتين من رائدات الأعمال في الكويت والتحديات التي مررن بها قبل أن تصبحا رائدات في زمن كان الرجال يسيطرون فيه على سوق البورصة، وأنها وشريكتها في العمل منى حسين متحمستان لردود الفعل على القصة، الذي يشارك فيه كل من حسين مهدي، جاسم النبهان، فيصل العميري، سعود بوشهري، وعبدالله بهمن، ومن المتوقع عرضه على أحد تطبيقات الأفلام الشهيرة قبل عرضه لاحقاً على الشاشات، وهو من إنتاج عبدالله بوشهري، وإخراج جاسم المهنا، وكريم الشناوي.وتقول كاتبة العمل نادية أحمد: «يعد مسلسل الصفقة بمثابة رسالة حب أهديها لجميع النساء اللاتي ترعرعت بينهن في الكويت؛ النساء المتمكنات والرائدات في مختلف القطاعات، لاسيما القطاع المالي، واللاتي كافحنَ للمطالبة بحقوقهن ونجحنَ في الانضمام لقطاع الأعمال وشققنَ طرقاً جديدة للأجيال القادمة. أقدم في العمل جميع تلك القصص الملهمة ممثلة في شخصيتي «فريدة» و«منيرة» بصورة جديدة وشيقة».يذكر أن العمل من وحي أحداث حقيقية تتمحور فصولها غير المروية مسبقاً حول المرأة، وسيُعرض على الشاشات للجماهير في الوطن العربي.