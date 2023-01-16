قالت دراسة جديدة إن تقييد وقت الطعام بين 8 و10 ساعات يومياً يؤثر على شيخوخة الجينات في أنسجة متعددة، منها الأمعاء والدماغ، وأن ذلك يحد من الأمراض ويطيل العمر. وأجريت الدراسة في معهد «سالك» للدراسات البيولوجية في كاليفورنيا، وأظهرت أن الصيام المتقطع يؤثر على نشاط الجينات في 22 نسيجاً متنوعاً في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ والقلب والرئتين والكبد والأمعاء.ووفق موقع «مديكال نيوز توداي»، يسمح هذا النظام الغذائي بتناول جميع أنواع الطعام والمشروبات السكرية، مع تقييد ذلك بما لا يزيد على 10 ساعات في اليوم.ولفتت نتائج الدراسة الانتباه إلى أن نظام العمل في ورديات تتطلب السهر يؤثر سلباً على الصحة، لكن يمكن عكس هذا التأثير من خلال نظام تقييد وقت الطعام، والذي يحمي الجسم من مخاطر أمراض الشيخوخة، خصوصاً السكري والسرطان وأمراض القلب.