تتسبب بعض الممارسات اليومية في معاناة الكثيرين من الأرق وصعوبة النوم، دون أن يعرفوا بذلك، حيث يتأثر الجسم بالعديد من الأمور والسلوكيات التي نمارسها أو نقوم بها خلال النهار أو الساعات التي تسبق النوم، وفقاً لسكاي نيوز.وكشفت أخصائية النوم جيد وو، مؤلفة كتاب «Hello Sleep» لموقع «ويل آند غود» الطبي، أن الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة يمكن أن يساعد في تعزيز التركيز، وتحسين الحالة المزاجية، وتنظيم ضغط الدم، وتعزيز أداء الجهاز المناعي، بالإضافة إلى فوائد أخرى. ووفق وو فإن هناك 5 عادات نوم شائعة تؤثر سلباً على الأشخاص حول العالم.أخذ قيلولة في وقت غير مناسبمشاهدة التلفزيون والعمل في السريرالبقاء في المنزل طيلة النهارالنوم في عطلة نهاية الأسبوعالجدال الحاد قبل وقت النوم