استأنفت الفنانة الأمريكية سيلينا غوميز عودتها «الناشطة» إلى مواقع التواصل بعد غياب شبه مستمر، ونشرت عبارة «عدت إلى أنستغرام» أعلنت من خلالها العودة إلى المنصة بعد هجرة متقطعة، حيث كانت تكتفي من حين لآخر بالقليل من الصور عن حياتها الشخصية وأحدث أعمالها عبر حسابها، حيث يتابعها نحو 370 مليون شخص من حول العالم.واللافت أن هذه الخطوة المفاجئة للفنانة الأمريكية تأتي بعد أيام من مشاركتها في حفل غولدن غلوب بنسخته الثمانين، حيث تمَّ ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني أو موسيقي أو كوميدي، عن دورها في مسلسل «أونلي موردرز إن ذا بلدينغ». وظهرت غوميز في لقطات كثيرة من الحفل من خلال حسابات على مواقع التواصل متخصصة بنقل أخبارها وأحدث أعمالها.