قد يكون العثور على أفضل جهاز لوحي يلبي احتياجاتك أمرًا صعبًا للغاية، سواء كنت تبحث عن تجهيز الأطفال بأجهزة لوحية بأسعار معقولة ومتينة للدراسة أو تريد فقط شاشة ثانية جميلة لتظل بالقرب من الأريكة. لحسن الحظ، يمكننا مساعدتك في العثور على الجهاز اللوحي المناسب.

تعد الأجهزة اللوحية أدوات رائعة لإنجاز العديد من المهام من الأعمال المكتبية الخفيفة مثل إرسال البريد الإلكتروني والرسم وإعداد العروض التقديمية إلى الاستمتاع بالترفيه السمعي البصري ولعب الألعاب وغير ذلك الكثير.

الشيء المثير للاهتمام في الأجهزة اللوحية هو أنها أصبحت ضرورية للعائلات، حيث يمكن للجميع استخدامها لأغراض مختلفة. إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي جديد من الفئة الابتدائية بسعر أقل من 700 ريال في المملكة العربية السعودية في عام 2023، سواء كان للاستخدام الشخصي أو لأطفالك أو للعائلة بأكملها، إذن نحن بالتأكيد نوصي باستخدام جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي الجديد لأنه يمثل الترفيه العائلي الذكي، وهذا هو سبب كونه المفضل لدينا.

شاشة عرض كاملة من هواوي بدقة 2K مريحة للعين

تعرض شاشة جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي مقاس 10.4 بوصة الصور ومقاطع الفيديو بكل وضوح مع تفاصيل دقيقة ونابضة بالحياة، وذلك بفضل الدقة العالية التي تبلغ 2K، ونسبة 83% من الشاشة إلى الجسم، و225 بكسل لكل بوصة. مع تعديل سطوع بمستوى 4096 يتغير في الوقت الفعلي لمراعاة ظروف الإضاءة المحيطة وإبقاء العينين منتعشة في كل لحظة. بالإضافة إلى ذلك، تحصل جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي على شهاداتTÜV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض وشاشة خالية من الوميض لتخفيف إجهاد العين.

معالج ثماني النواة قوي مقاس 6 نانومتر

تم تجهيز جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي بمجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 680 ثماني النواة مقاس 6 نانومتر، و4 أنوية أداء Cortex A73 2.4 جيجا هرتز (تشير إلى أعلى تردد) و4 أنوية Cortex A53 1.9 جيجا هرتز. تم تحسين نسبة كفاءة الطاقة (EER) بشكل أكبر، وتم تطبيق تحسينات متعددة موجهة للنواة لضمان تجربة سلسة. يتميز الجهاز اللوحي باستهلاك منخفض للطاقة وأداء إخراج مستمر، مما يوفر ترفيهًا لا مثيل له وأداء سمعي بصري رائع. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad SE مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 و 4 جيجابايت، بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت للمعالجة السلسة.

صوت غامر

تعد التجربة السمعية والبصرية إحدى الميزات البارزة التي تجعل أجهزة هواوي اللوحية فريدة من نوعها. يحتوي الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad SE على اثنين من مكبرات الصوت في هيكله النحيف، مما يولد صوتًا من اليسار واليمين لتوفير تجربة استماع غامرة. يتميز Histen 8.0 بتأثيرات صوتية قابلة للتكيف التلقائي ومستندة إلى السياق وضبط دقيق، والذي يمثل نطاق التردد ومستوى الصوت، ويدعم تحسينات الصوت فائقة الوضوح.

يعمل جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي أيضًا على تحسين الأصوات لجعل حوار الأفلام ومقاطع الفيديو القصيرة والدورات التدريبية عبر الإنترنت ومكالمات الفيديو متعة مطلقة، علاوة على ذلك، فإن خوارزمية فريدة لاستخراج الصوت البشري من قناة مركزية تجعل الأصوات بارزة. والأفضل من ذلك، يستخدم جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي خوارزمية الطبقة السفلية لتحديد أنواع التطبيقات وضبط مؤثرات صوت السماعة تلقائيًا، مع الحفاظ على الصوت الأصلي دون الحاجة إلى رفع إصبع.

أخيرا، من خلال التعرف الذكي على المشهد، يوفر الجهاز اللوحي حلول تحسين لمتطلبات التأثيرات الصوتية المتنوعة للمستخدمين في المشاهد المختلفة. على سبيل المثال، يميل المستخدمون إلى توقع صوت ستريو غامر وتأثيرات جهير رنانة أثناء مشاهدة الأفلام، والاستماع إلى الموسيقى، ويرغبون في البقاء في حالة تأهب لكل تغيير طفيف أثناء اللعب.

ميزات الجهاز الفائق – Super Device

يأتي الجهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي مزودًا بميزات الجهاز الفائق - Super Device التي تتيح لك إدارة أجهزتك واتصالاتك من مكان واحد وحتى مشاركة الأجهزة بين الحسابات، مما يجعل العمليات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى. يتيح الجهاز اللوحي للمستخدمين الاتصال بزوج من سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds أو تلفاز HUAWEI Vision ببساطة عن طريق سحب الرموز المقابلة. على سبيل المثال، السحب والإسقاط هو كل ما يتطلبه الأمر لتبديل صوت الجهاز اللوحي إلى سماعات الأذن من هواوي، أو فيلم إلى تلفاز HUAWEI Vision.

يوفر الجهاز اللوحي تجربة مستخدم سلسة من خلال أدوات الخدمة القابلة للتكديس من نفس الحجم ومجموعات أدوات الخدمة والاختصارات ذات الأحجام المختلفة، لتسهيل الوصول إلى المحتوى والميزات المفضلة لديك. تعمل ميزة Multi-Window الجديدة كليًا على تحويل الجهاز اللوحي إلى أداة متعددة المهام من خلال دعم ما يصل إلى أربع مهام متزامنة. تتيح لك ميزة App Multiplier الجديدة والمحسّنة فتح ما يصل إلى أربع مهام جارية داخل تطبيق واحد.

رعاية الأطفال

يحتاج الأطفال إلى أجهزة لوحية للمساعدة في فهم العالم وتعلم أشياء جديدة، ولكن في نفس الوقت، قد يفتقر الأطفال إلى ضبط النفس للحد من وقتهم أمام الشاشة. تم تصميم ركن الأطفال ليستخدمه الأطفال في المنزل، حيث يوفر التحكم في الوقت، وحماية متعددة للعين، وتوازن التعليم والمرح، مثل لوحة الرسم والتسجيل والتصوير. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم العديد من واجهات سمات ركن الأطفال، والتي تعمل مع العديد من واجهات حماية العين والتحكم في الوقت، لطمأنة الآباء بأن أطفالهم سيكونون آمنين ويستمتعون أثناء استخدام الجهاز اللوحي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوالدين إدارة وقت الاستخدام والتطبيقات والمحتوى في ركن الأطفال، مما يسمح لهم بتعيين فترات زمنية محددة متعددة على مدار اليوم. على سبيل المثال، يمكن للوالدين ضبطه بحيث يمكن لأطفالهم استخدام الجهاز اللوحي لمدة أقصاها 20 دقيقة بعد المدرسة بين 5 مساءً و6 مساءً، أو بعد العشاء بين 7 مساءً و9 مساءً. يمكنهم أيضًا تطبيق إعدادات مختلفة ليوم الأسبوع مقابل عطلة نهاية الأسبوع، بحيث يوفر الجهاز اللوحي التوازن المثالي بين الدراسة واللعب لتلبية الاحتياجات المختلفة. في إدارة التطبيقات، يمكن للوالدين تحديد التطبيقات التي يمكن للأطفال الوصول إليها ومقاطع الفيديو والصور التي يمكن للأطفال رؤيتها في إدارة المحتوى.

خفيف وموثوق

من أجل قبضة مريحة لكل فرد من أفراد الأسرة، تم تصميم جهازHUAWEI MatePad SE اللوحي مقاس 10.4 بوصة ليكون خفيف الوزن بشكل لا يصدق، يزن هذا الجهاز 440 غرامًا فقط، بالإضافة إلى الهيكل الأملس، يتميز الجهاز اللوحي بتصميم منحنى دقيق في الإطار الأوسط، مما يجعل الجهاز يبدو أكثر نحافة، ويتناسب بشكل أفضل في اليد، ولن يثقل كاهل الذراعين حتى بعد حمله لفترة طويلة، سواء كان المستخدم في المنزل أو أثناء التنقل.

تم تحسين الجهاز اللوحي في العديد من الجوانب وخضع لاختبارات إسقاط صارمة، لمنع ثنيه أو تشوهه بسبب الإهمال، مثل الانزلاق من اليدين، أو السقوط بالخطأ، أو الضغط بشدة، أو الجلوس عن طريق الخطأ.