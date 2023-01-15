يخطط الفنان السوري جورج وسوف لاعتزال الغناء بسبب وفاة ابنه (وديع) الأسبوع الماضي، بحسب ما كشفته الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى. ويحاول المقربون من جورج وسوف؛ بحسب (ارم نيوز) ثنيه عن قرار الاعتزال، ومباشرة عمله، والاستمرار في الغناء. ونقلت صحيفة (الوطن) المصرية عن الصحفية قولها: «الفنان جورج وسوف ينوي اعتزال الفن بسبب وفاة نجله وديع، حسبما قال لأحد المقربين منه».وأضافت هنادي: «لن يحتمل سماع لقب (أبو وديع) أثناء الغناء على المسرح». موضحة أن «المقربين من جورج وسوف، يحاولون ثنيه عن قرار الاعتزال، ومباشرة عمله، والاستمرار في الغناء».