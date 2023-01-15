قالت مجلة «إلتيرن» الألمانية إنه يمكن التعرف على مشكلات السمع لدى الرضع بملاحظة بعض العلامات، وشدّدت على استشارة الطبيب فور ملاحظتها لتحديد السبب وعلاجه في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن من الأسباب المحتملة، التهابات الأذن الوسطى، أو الحصبة، أو الحمى القرمزية أو الجروح الناجمة عن استعمال أعواد الأذن، أو الشمع في قناة الأذن، أو تضخم اللوزتين، ومن أبرز هذه العلامات:عدم نظر الرضيع إلى مصدر الصوت بين 3 و4 أسابيعتجاهل نداءات التحذير في الشهر العاشرغياب الشعور بالفزع عند غلق الأبواب بشدة، بين 4 و6 أسابيعالعجز عن نطق أصوات من مقطعين ببن 6 و7 أشهرغياب الاستجابة إلى النداءات الخافتة عن قرب