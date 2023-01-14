تخطّت عملة «بيتكوين» عتبة الـ20 ألف دولار اليوم (السبت)، بعد تحليق قوي يومي الخميس والجمعة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ مطلع نوفمبر الماضي.

وهذا السعر هو الأعلى لهذه العملة الرقمية منذ إفلاس وانهيار بورصة «إف تي إكس» وتوجيه التهم الجنائية، الأمر الذي دمر قطاع العملات المشفرة مع ظهور أول بوادر متاعب بورصة التداول.

وكشفت بيانات أن العملة المشفرة تتحرك في مسارها لأطول سلسلة تحقيق مكاسب خاصة بها منذ بلوغها أوج تقدمها خلال يوليو 2020.

وصعدت عملات أخرى أيضاً، إذ قفزت عملة «إيثريوم» متخطية 1500 دولار اليوم (السبت)، ومع التنبؤ بعودة مفاجئة لحالة الهوس بالعملات المشفرة من جديد.

وقال جيك غوردون لدى «بيسبوك إنفيستمنت غروب» (Bespoke Investment Group): «تتجه عملة بيتكوين على ما يبدو نحو الصعود متسقة مع حركة الأسهم والأصول مرتفعة المخاطر».

وأمضت «بيتكوين» غالبية فترات السنة الماضية في التداول بموازاة سوق الأسهم، لاسيما أسهم الشركات التكنولوجية. وتضرر الجميع من إطلاق بنك الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي حملة لزيادة أسعار الفائدة وتقليص السيولة المالية لكبح أسرع معدل تضخم منذ عقود.