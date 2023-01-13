لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون جراء عواصف ضربت جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية وتسببت في قطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل، في أجزاء من ولايات ألاباما وجورجيا ومسيسيبي.

وقال إرني باجيت مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة أتوجا بولاية ألاباما، إن 6 أشخاص لقوا مصرعهم، كما أصيب ما لا يقل عن 12 شخصا آخرين بجروح خطيرة جراء عواصف ضربت الولاية، ووصلت سرعة رياحها لأكثر من 66 كيلومترا، وألحقت أضرارا بعشرات المنازل.. كما أعلنت كاي آيفي حاكمة ولاية ألاباما حالة الطوارئ في 6 مقاطعات بالولاية تضررت بشدة من العواصف، وهي أوتوجا وتشامبرزوكوسا ودالاس وإلموروتالابوسا.