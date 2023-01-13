وصف أحد أبرز خبراء التغذية في المملكة المتحدة البروفيسور تيم سبيكتور عدّ السعرات الحرارية بالأمر الخاطئ، وقال لا يساعد ذلك في إنقاص الوزن، بحسب ما نقلته صحيفة «ديلي ميل».وأكد سبيكتور، أن بعض الأشخاص يفقدون الوزن في وقت قصير عند اتباعهم لحميات تعتمد على عدّ السعرات الحرارية، إلا أنهم يعودون إلى وزنهم الأصلي عاجلاً أم آجلاً.وأشار البروفيسور إلى أن النهج الذي يدعو له خبراء التغذية والهيئات الصحية كأهم الطرق لخسارة الوزن الزائد، هو «تمويه» يجعل الأشخاص يركزون على حساب السعرات الحرارية، بدلاً من الحفاظ على جودة ما يأكلونه.ونصح سبيكتور الراغبين في فقدان الوزن الزائد، بالتركيز على ملء أطباقهم بالأطعمة الكاملة وعالية الجودة، مثل الفواكه والخضراوات والمكسرات النيئة، وتجنب الوجبات السريعة، ومحاولة تناول وجباتهم خلال نافذة مدتها 10 ساعات في اليوم.