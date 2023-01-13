أوفى هندي بوعد قطعه لزوجته قبل أن ترحل بعد 39 عاماً من الزواج، بعمل تمثال من السيليكون نسخة منها، وألبسه الساري والمجوهرات الذهبية ووضعه على كرسي الراحلة قرب المتقاعد تاباس سانديليا في كالكوتا الهندية، في صورة نشرتها ديلي ميل البريطانية.ودفع سانديليا 250 ألف روبية (3 آلاف دولار) لنحات ليصنع له تمثالاً من السيليكون يزن 30 كلغ، لزوجته إندراني التي توفيت في 2021 عن 59 عاماً خلال الموجة الثانية من كورونا في بلاده.وروى تاباس لتايمز أوف إنديا أنه قبل سنوات زار معبداً هندوسياً مع زوجته واستوقفهما تمثال شخصية دينية وأعجبا به لأنه كان ينبض بالحياة، واقترحت زوجته عليه أن يصنع لها تمثالاً يشبهها لتبقى بقربه في المنزل حين تموت، وعاهدته أيضاً أن تصنع له تمثالاً إذا توفي قبلها.