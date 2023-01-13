أظهرت دراسة لباحثين في جامعة كوليج بلندن، أن المسافرين إلى مناطق بعيدة عن منازلهم يتمتعون بصحة أفضل، وأن وجود قيود على الانتقال خارج المنطقة المحلية يرتبط بصحة أقل.وركّزت الدراسة التي شارك فيها 2747 مقيماً ، وتم تحديد السفر بالانتقال لـ 24 كيلومتراً بعيداً عن المنزل ونفذتعلى شمال إنجلترا، وهي منطقة ذات معدلات صحية، وتم ربط ذلك بانخفاض معدل دخل الفرد، كما أن خدمات النقل فيها محدودة .وقالت النتائج: «عندما يكون عدد الأشخاص محدوداً في الأماكن التي يمكن الذهاب إليها، فإن الافتقار إلى فرص التفاعل الاجتماعي يرتبط بشكل مباشر بانخفاض مستوى الصحة».كذلك، قد يكون للسفر خارج المنطقة المحلية للفرد تأثير مباشر على جودة الصحة، حيث يسمح بالوصول إلى خيارات أفضل للرعاية الصحية.