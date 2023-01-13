عرضت صحيفة تايمز أوف إنديا، أبرز الاتجاهات للعناية بالبشرة في 2023، وقالت إنه مع زيادة الوعي بحماية البيئة، ستشهد البساطة في العناية بالبشرة قبولاً واسعاً، وستعرف المنتجات المراعية للبيئة وبأقل كلفة انتشاراً أكبر.وأضافت رغم أن الريتينول أثار الدهشة عند إطلاقه بسبب الخوف من تفاعله، لكنه مع مرور الوقت، أصبح منتجاً جيداً مع الاعتياد عليه. وبالمثل، شكّل حمض الجليكوليك تحولاً ثورياً في التقشير، خصوصاً بعد إدراك فائدة استخدام مصل فيتامين سي، إلى جانب البرتقال.وأشارت إلى أن السيراميد عنصر آخر يتجه إلى الانتشار في 2023، وتحتوي البشرة، بشكل طبيعي على السيراميد الذي يعمل حاجزاً على الجلد يحبس الرطوبة.ولموسين الحلزون شعبية كبيرة، ورغم أنه لا يروق للجميع، خصوصاً النباتيين، إلا أنه خزان مكونات مرطبة، فهو مليء بحمض الغليكوليك، والبروتينات السكرية، وحمض الهيالورونيك، ويشفي الجلد الجاف ويعزز إنتاج الكولاجين، ويساعد في تجديد البشرة، وشفائها.وشهد 2022، ظهور الأمصال بمنتجات مغذية للرطوبة مثل حمض الهيالورونيك، التي شهدت طلباً عليها لإعادة تشكيل أنسجة الجلد متعددة الطبقات، وتشير الدراسات إلى أن اللبأ من حليب البقر يعزز إنتاج الكولاجين ومرونة البشرة ورطوبتها.البساطةفيتامين سي والريتينولالسيراميدموسين الحلزونحمض الهيالورونيكالنياسيناميداللبأ لحماية البشرة