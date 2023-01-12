أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة اليوم (الخميس) أحكاما رادعة لعدد من التيارات الإرهابية، تم القيام بها في نطاق محافظة القاهرة، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 7 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية داعش بولاق» وبالسجن المشدد 15 عاما لـ 3 متهمين آخرين.

واتهمت النيابة العامة المصرية المتهمين في تلك القضية بأنهم في غضون الفترة من 2014 حتى 22 فبراير 2021، بأنهم جماعة إرهابية اعتنقت أفكار تنظيم داعش الإرهابى، كما تولت تلك الخلية الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، من خلال أموال تم تهريبها من خارج البلاد لتحقيق أغراضها، والترويج للقيام بجرائم إرهابية داخل البلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعات إرهابية أخرى داخل البلاد.

كما قضت نفس المحكمة بالمؤبد لـ 4 متهمين والسجن المشدد لمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية روض الفرج» لاتهامهم بقيادة جماعة إرهابية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت، والدعوات بتكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير أفراد القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، بغرض زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد، وصولا لإسقاط الدولة ونظام الحكم القائم بها.

وفي «أحداث مسجد الفتح» بميدان رمسيس بوسط القاهرة، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بإعادة إجراءات محاكمة 30 متهمًا، وعاقبت المحكمة متهما بالسجن المؤبد، و4 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، كما عاقبت 20 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة 5 آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.