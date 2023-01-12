كشفت وزارة الداخلية الليبية عن ملابسات جريمة بشعة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أقدمت امرأة على قتل زوجها، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكسره أكواب قهوة.
وقال البيان إن الزوجة القاتلة «حاولت تضليل العدالة بزعمها أن أشخاصاً مجهولين اقتحموا منزلها وعذبوها وقتلوا زوجها».
وتابع «غير أنه بالتحقيق معها، اعترفت بارتكابها واقعة القتل بحجة استحالة دوام العشرة الزوجية، وسوّلت لها نفسها قتل زوجها لإنهاء الحياة بينها وبينه».
وفي مقطع فيديو أثناء التحقيق، روت الجانية تفاصيل الجريمة، إذ قالت إن زوجها «لا يسمع كلامها ولا يطبق تعليماتها، وقام بكسر فناجين قهوة اشترتها مؤخراً، ما أثار غضبها فضربته بعصا المكنسة على رأسه وظهره ورجليه».
وأشارت إلى أنها لم تكن تنوي قتله، لكنها ضربته حتى لا يعيد الكرّة، لافتة إلى أنه فقد الوعي بشكل مفاجئ وسقط وارتطم رأسه بالأرض.