حصد فيلم «ذا فايبلمنز» The Fabelmans من إخراج ستيفن سبيلبرغ أمس الأول (الثلاثاء) جائزة «غولدن غلوب» كأفضل فيلم درامي في 2023.واستُوحي العمل القريب من السيرة الذاتية، من طفولة مخرجه الأمريكي ستيفن سبيلبرغ، الذي نال جائزة أفضل مخرج، وفازت الممثلة الأسترالية الأمريكية «كيت بلانشيت» بجائزة «غولدن غلوب» أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في «تار» Tar. أما الممثل الأمريكي أوستن باتلر فنال جائزة «غولدن غلوب» عن أفضل ممثل في فيلم درامي، لتجسيده دور ملك موسيقى الروك آند رول «إلفيس بريسلي» في فيلم «إلفيس» Elvis.