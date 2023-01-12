دخل الملياردير إيلون ماسك رئيس شركة «تسلا» الأمريكية للسيارات الكهربائية ومالك شبكة «تويتر»، موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية كأكبر خاسر ثروة في التاريخ بعد أكبر هبوط لأسهم «تسلا» عام 2022، بحسبما ذكرت شبكة أخبار مالية أمريكية.وأشارت شبكة «سي إن بي سي»، إلى أن ماسك الذي كان أغنى شخص في العالم قبل الخسارة، دخل «غينيس» بعد أن تقلصت ثروته بمقدار 182 مليار دولار عام 2022.ونقلت الشبكة عن «غينيس» قولها في تقرير، على الرغم من أنه «من المستحيل تقريباً تحديد الرقم الدقيق لخسارة ماسك، مع تقدير بعض المصادر أنه خسر أكثر من 200 مليار دولار، فقد حطم مالك تويتر الرقم القياسي السابق وهو خسارة 58,6 مليار دولار من قبل المستثمر الياباني ماسايوشي سون في 2000».