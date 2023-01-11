من المتوقع أن تقوم «لجنة الشكاوى» و«اللجنة القانونية» بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق مع مقدمة برنامج «كلام الناس» المذيعة ياسمين عز، المذاع على قناة MBC مصر، وعدد من المسؤولين القائمين على القناة، في ظل تلقي شكاوى من أطراف متعددة آخرها المجلس القومي للمرأة، يطالب فيه الجهات المسؤولة بسرعة إغلاق البرنامج؛ لأنه يسيء للأسرة والمرأة المصرية.

وأصدر المجلس القومي للمرأة في مصر برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بياناً اليوم (الأربعاء)، أعلن فيه وجميع عضواته وأعضائه، ولجانه الدائمة وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات، رفضه وعميق استيائه من المحتوى المسيء الذي يقدم من خلال برنامج كلام الناس للمذيعة ياسمين عز، والذي يمثل إهانة وتحقيرا وتقليلا من شأن المرأة المصرية ويضر بها، كما يعد محتوى موجها لتغييب الوعي المجتمعي، بما يتم إنجازه على أرض الواقع من جهود حثيثة لتمكين المرأة المصرية.

وأعلن المجلس أنه تقدم صباح اليوم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد البرنامج، حيث تلقى المجلس العديد من الشكاوى من نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي، يعبرن عن رفضهن لهذا المحتوى المسيء، ويطالبن بوقفه، كون المحتوى الذي يقدمه البرنامج عن المرأة المصرية مهينا ورجعيا، ويتضمن خطابا تحريضيا لممارسة العنف ضد المرأة المصرية، وتطبيع إهانة وضرب الأزواج للزوجات، وأنه على النساء تقبل العنف والإهانة، كما يتضمن محتوى البرنامج أيضًا السخرية والتنمر على حال الأسرة المصرية، مما يؤدي إلى تدمير البنية الاجتماعية وخلق نزاعات داخل الأسرة، دون اعتبار لأحكام الدستور المصري الذي تضمن أكثر من 20 مادة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة، وتجريم العنف والتمييز واحترام المرأة وصون كرامتها، مؤكداً أنه لن يتهاون في أي حق من حقوق المرأة المصرية، ولن يقبل المساس بها أو الانتقاص منها بأي شكل من الأشكال.