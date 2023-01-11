حذر مسؤولون في منظمة الصحة العالمية الدول من مفاجأة صادمة قد يفعلها كورونا، ودعت الدول أن تدرس توصية الركاب بوضع كمامات خلال الرحلات الطويلة في ظل الانتشار السريع لأحدث متحور من فايروس كورونا.وقال مسؤولو الصحة إن المتحور إكس.بي.بي.1.5، الأسرع نقلا للعدوى من السلالة أوميكرون، يمثل 27.6 % من الإصابات في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في السابع من يناير.ولم يتضح بعد إن كان المتحور الجديد سيتسبب في موجة عالمية جديدة من الإصابات.وأصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي توصيات للرحلات الجوية بين الصين والاتحاد الأوروبي بوضع الكمامة واختبار المسافرين.