حذر خبراء من مغبة تجنب أنواع معينة من الفواكه خوفاً على أهداف صحية، لإنقاص الوزن أو مراقبة مستويات السكر في الدم، وتجنّب قائمة فواكه سكرية لاحتوائها على نسب عالية من السكر. وبحسب «ارم نيوز»، شرح تقرير من «إيتينغ ويل» أسباب ضرورة استهلاك 5 فواكه منها وعدم إهمالها:البطيخ لأنه غني باللايكوبينالبرتقال لأنه يُشعر بالشبعالأناناس يساعد على الهضمالموز للوقاية من السرطانالعنب لصحة الشرايين