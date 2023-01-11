أصدرت محكمة فيدرالية في مدينة سولت ليك الأمريكية، حكماً بالسجن ست سنوات ونصف السنة، على ممثلة تلفزيون الواقع الشهيرة جينيفر شاه، بعدما أدانتها بتنفيذ مشروع للتسوق الهاتفي في أرجاء الولايات المتحدة، من خلال الاحتيال على ضحاياها المسنين. وذكرت المحكمة أن جينيفر شاه ظلت تحتال على آلاف المسنين منذ 2012م، حتى القبض عليها في مارس 2021م. وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إن شاه (49 سنة) لم تكتفِ بذلك، بل كانت تبيع بيانات ضحاياها لشركات أخرى مارست الخداع والاحتيال بحقهم. وقررت المحكمة مصادرة 6,5 مليون دولار من حسابها المصرفي، و30 سلعة فاخرة، و78 سلعة مغشوشة. وأمرتها بدفع تعويضات لضحاياها تصل قيمتها إلى 6,6 مليون دولار. وأقرت شاه بأنها مذنبة بالتآمر لارتكاب جرية الاحتيال الهاتفي. وقال وكيل النيابة، إن شاه، حاولت بعد اعترافها تحريض المتهمين بالتواطؤ معها على الإدلاء بأقوال كاذبة. كما سعت إلى تحويل حساباتها المصرفية لتحمل أسماء أشخاص آخرين.