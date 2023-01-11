أنقذ فريق طبي من مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات من الاختناق، باستخراج قطعة معدنية من بلعومها خلال عملية لم تستغرق أكثر من 10 دقائق.وأوضحت «صحة جدة»، أن الطفلة قَدِمت مع ذويها إلى طوارئ المستشفى، وهي بحالة بكاء متواصل وصعوبة في البلع وفقدان الشهية قبل عدة ساعات من حضورها، حيث قرر الطاقم الطبي بقيادة الدكتورة فاطمة باناز، إجراء عملية عاجلة بالمنظار لإزالة الجسم الغريب، والذي تبيّن أنه قطعة معدنية نقدية علقت في منطقة البلعوم. وقد كُللت العملية بالنجاح دون حدوث مضاعفات، وغادرت الطفلة المستشفى وهي بصحة جيدة.