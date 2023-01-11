انطلقت فعاليات ملتقى طويق للنحت في نسخته الرابعة التي تمتد لـ34 يوماً خلال الفترة من 15 جمادى الآخرة حتى 19 رجب 1444هـ، الموافق 8 يناير - 10 فبراير 2023م، وتقام في ضاحية «درة الرياض»، تحت شعار «مدى الانسجام»، بمشاركة 30 نحاتاً محلياً ودولياً يصنعون إبداعاتهم في بيئة نحت حيّة. ويشكل ملتقى طويق للنحت أحد برامج «مشروع الرياض آرت»، الذي يعد واحداً من مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 19 مارس 2019م، بقيادة وإشراف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. ويهدف الملتقى إلى تحويل العاصمة إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة بتنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني في مختلف أرجاء المدينة. وقامت لجنة الخبراء في ملتقى طويق للنحت 2023م، بتقييم أعمال أكثر من 650 فناناً من 61 دولة حول العالم، تقدموا بطلب المشاركة في هذه النسخة من الملتقى، ليتم اختيار 30 فناناً من 20 دولة، وهم: الفنانة البلغارية أغنسا بيتروفا، الفنان الجورجي ألكسندر فوفخادزي، الفنانة الرومانية آنا ماريا نيقارا، الفنانة البلغارية ليليا بوبورنيكوفا، الفنانة السعودية زهراء المدلوح، الفنانة السويسرية بيرثا شورتيس، الفنان السلوفيني داميان كوميل، الفنان السعودي فهد الجبرين، الفنان المغربي إكرام القباج، الفنان الألماني خافيير الفاريز، الفنان الإسباني خوسيه كارلوس كابيلو ميلان، الفنانة الأوكرانية ليودميلا ميسكو، الفنان المصري محمد الصياد، الفنان السعودي محمد الفارس، الفنان السعودي محمد الثقفي، الفنان الإيطالي مارينو دي بروسبيرو، الفنانة التركية نيلهان سيسالان يوزيفير، الفنانة السعودية نهى الشريف، الفنان الصيني كيان سيهوا، الفنان البريطاني روب جود، الفنان الفرنسي روبرت يانيك، الفنان الألماني رولاند هوفت، الفنانة السعودية رجاء الشافعي، الفنان المقدوني ساشو سازدوفسكي، الفنان النمساوي ستيفان إسترباور، الفنان البلجيكي سيلفان بات، الفنان السعودي طلال الطخيس، الفنان اليابانية تاتسومي ساكاي، الفنانة الروسية فاسيليسا تشوغونوفا والفنانة السعودية وفاء القنيبط. وأوضح المدير التنفيذي لمشروع الرياض آرت المهندس خالد بن عبدالله الهزاني، أن الملتقى يساهم في بناء جسور فنية لتبادل الخبرات المحلية والعالمية في مجال النحت، الذي يعد أحد الفنون العالمية العريقة، انطلاقاً من أهداف برامج ومبادرات «مشروع الرياض آرت»، الذي يسعى إلى دعم وتمكين المواهب الوطنية والعالمية على أرض الرياض.وبيّن المهندس الهزاني، أن تقدم فنانين من 61 دولة حول العالم للمشاركة في طويق للنحت 2023م، يؤكد أهمية مكانة مدينة الرياض على خارطة العالم الفنية والثقافية، منوهاً إلى أن مبادرات وبرامج «مشروع الرياض آرت» ستواصل تحقيق رؤيتها بأن تكون الوجهة الأولى لكافة فناني العالم.وسيقوم الفنانون والنحّاتون المشاركون في الملتقى بتشكيل منحوتاتهم أمام الجمهور في ضاحية «درة الرياض» وسيتم عرض جميع المنحوتات في معرض مصاحب يستمر من 5 إلى 10 فبراير 2023م، على أن تحط هذه المنحوتات والأعمال الفنية رحالها لاحقاً بشكل دائم في الساحات والمناطق العامة في مختلف أرجاء مدينة الرياض.