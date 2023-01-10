تقييم الجمعية السعودية لطب الأعصاب المؤتمر الـ18 للاتحاد العربي والـ13 الخليجي والـ26 السعودي لطب الأعصاب خلال الفترة من 12-14 يناير 2023 في فندق الهيلتون بمدينة جدة، ويشارك بالمؤتمر متحدثون من المملكة ومن بعض الدول العربية والدول الأجنبية، كما يشارك بالمؤتمر العديد من الجمعيات العالمية والإقليمية والمحلية مثل: الاتحاد العالمي لطب الأعصاب بوجود رئيس الاتحاد العالمي، والجمعية الأمريكية لطب الأعصاب بوجود رئيس الجمعية، والجمعية البريطانية لطب الأعصاب بوجود رئيس الجمعية، والجمعية الآسيوية لطب الأعصاب بوجود رئيس الجمعية، والجمعية الأفريقية لطب الأعصاب بوجود رئيس الجمعية، والاتحاد العربي لطب الأعصاب بوجود رئيس الاتحاد العربي، والاتحاد الخليجي لطب الأعصاب بجميع أعضائه ورؤساء الجمعيات لطب الأعصاب في الوطن العربي، وجمعية الصرع السعودية، وجمعية الجلطة السعودية، إضافة إلى عدد كبير من الممارسين الصحيين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما ستقام على هامش المؤتمر ورش عمل مخصصة لأحدث التقنيات في مجال طب الأعصاب.

وقال أمين عام جمعية طب الأعصاب الدكتور ناصر عثمان الزهراني: دأبت حكومة خادم الحرمين الشريفين على تطوير القطاعات الصحية في المملكة العربية السعودية والرفع من كفاءة العاملين فيها، وهو نهج تبنته الجمعية السعودية لطب الأعصاب وعملت على أن تكون جزءاً أصيلاً من هذا النهج المبارك وأولته كل عناية واهتمام من خلال العمل على تنظيم ملتقيات علمية ودورية والدعوة لمؤتمرات عالمية سنوية متخصصة في مجال طب الأعصاب وأبحاثه.

وقدم الدكتور ناصر شكره وتقديره لرئيس الجمعية السعودية لطب الأعصاب الدكتور يوسف السيد على جهوده المميزة في إدارة الجمعية ولأعضاء مجلس الإدارة لتقديم كافة السبل في سبيل استمرار الجمعية وتطويرها والاستمرار في تحقيق النجاحات المتواصلة وهذا جعل الجمعية في مقدمة الجمعيات من خلال الإنجازات وتجاوز الصعاب.