أعلنت وزارة الزراعة اليابانية أنه تم ذبح نحو 10 ملايين طائر في مزارع دواجن، فيما يعد رقماً قياسياً، وذلك في ظل ارتفاع حالات الاصابة بإنفلونزا الطيور في أنحاء البلاد.وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الوزارة قالت إن العدد الذي تم ذبحه ارتفع إلى 9.98 مليون في مقاطعة أباراكي، شمال شرق طوكيو، وذلك في نفس اليوم الذي بدأت فيه ذبح نحو 930 ألف دجاجة في مزرعة ببلدة شيروساتو بعدما أظهرت الاختبارات الجينية وجود إنفلونزا الطيور.ووفقاً لوزارة الزراعة والغابات والمصايد، فإن العدد القياسي السابق للطيور التي تم ذبحها بلغ 9.87 مليون في الفترة ما بين نوفمبر 2020 ومارس 2021.وقد تم رصد 56 حالة إصابة في 23 مقاطعة من بين 47 مقاطعة هذا الموسم حتى اليوم، وأول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور هذا الموسم في مزرعة دواجن في مقاطعة أوكاياما غرب اليابان في أكتوبر الماضي.