كشفت الأجهزة الأمنية في مصر، تفاصيل جديدة صادمة حول واقعة قيام زوج بذبح زوجته في محافظة الدقهلية، والتقاط صور «سيلفي» مع الجثة وإرسالها لأهلها.وأشارت الداخلية المصرية، في بيان (الأحد)، إلى أن «السبب وراء إقدام الزوج على قتل زوجته في مركز (نبروه)، هو الخلافات الزوجية، مبينة أن المتهم ذبح زوجته من الرقبة داخل الشقة محل السكن، ثم دخل إلى إحدى الغرف واحتجز بناته الثلاث مهدداً بقتلهن».ظهر المتهم في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قتله زوجته، ومعه بناته الثلاث، زاعماً أن زوجته كانت تُريد قتله بمعاونة شخص آخر.وقال: «أنا بحب بناتي ومش هنزل من شقتي إلّا لمّا يجي حد يصور معايا من القنوات، ويعرف قضيتي ويعرف إيه اللي وصلني لكده، وأنا في الوضع ده ليه، كل ده من أجل ثلاث بنات نفسي أكون معاهم في الدنيا، سواء أنا حلو أو وحش، وبتمنى أعيش معاهم، ومحدش رحمني».