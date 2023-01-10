كشف موقع «سي إن بي سي»، (الجمعة)، رواتب الموظفين في شركات التكنولوجيا الكبرى مثل «أبل» و«قوقل»، بناء على بيانات رسمية جديدة.وقال الموقع إنه «أصبح من السهل جداً معرفة مقدار ما تدفعه بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، وذلك بفضل طرح قوانين جديدة لشفافية الرواتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة»، وفقاً لقناة الحرة.وأعد الموقع قائمة بما تدفعه بعض أكبر شركات التكنولوجيا وأكثرها نشاطاً مقابل فرص العمل الحالية في كاليفورنيا وواشنطن ونيويورك وأماكن أخرى.أمازون: من 220 ألف دولار إلى 298 ألف دولار.أبل: من 229 ألف دولار إلى 378 ألف دولار.قوقل: من 500 ألف دولار إلى 550 ألف دولار.مايكروسوفت: من 259 ألف دولار إلى 277 ألف دولار.ميتا: من 190 ألف دولار إلى 256 ألف دولار.سيسكو: من 300 ألف دولار إلى 314 ألف دولار.تويتر: من 162 ألف دولار إلى 226 ألف دولار.