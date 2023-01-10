يعد الشاي مشروباً مفضلاً لدى الكثيرين، وجزءاً من برنامجهم الغذائي اليومي، لكن العديد من الخرافات والأخطاء الشائعة يتم ترويجها عن الشاي بدون دقة ولا دليل علمي يثبت صحتها، ووفق ما نشره موقع «dw» الألماني فإن أشهر 5 شائعات مغلوطة عن الشاي هي:
شاي الأكياس نوعيته رديئة وغير صحي
الشاي لا يتعفن ولا يفقد طعمه
خلط الحليب مع الشاي يقلل تأثيره الصحي
لا يحتوي الشاي على الكافيين
الشاي الثقيل أفضل لصحة الجسم
شاي الأكياس نوعيته رديئة وغير صحي
الشاي لا يتعفن ولا يفقد طعمه
خلط الحليب مع الشاي يقلل تأثيره الصحي
لا يحتوي الشاي على الكافيين
الشاي الثقيل أفضل لصحة الجسم