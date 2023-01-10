يعد الشاي مشروباً مفضلاً لدى الكثيرين، وجزءاً من برنامجهم الغذائي اليومي، لكن العديد من الخرافات والأخطاء الشائعة يتم ترويجها عن الشاي بدون دقة ولا دليل علمي يثبت صحتها، ووفق ما نشره موقع «dw» الألماني فإن أشهر 5 شائعات مغلوطة عن الشاي هي:شاي الأكياس نوعيته رديئة وغير صحيالشاي لا يتعفن ولا يفقد طعمهخلط الحليب مع الشاي يقلل تأثيره الصحيلا يحتوي الشاي على الكافيينالشاي الثقيل أفضل لصحة الجسم