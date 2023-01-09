استعادت امرأة في ألمانيا، محفظة بعد أكثر من 40 عاماً من فقدانها، بما في ذلك جواز سفرها القديم والعديد من الصور- ولكن دون أي نقود.وأعلن كبير قساوسة كنيسة مدينة باد دوركهايم في ولاية راينلاند-بفالتس، شتيفان كونتس، أنه تم العثور على المحفظة أخيراً أثناء أعمال كانت تُجرى في علية الكنيسة. وعثر على صاحبة المحفظة، التي تعيش الآن في بون، بفضل الوثائق التي كانت تحويها.وكانت المرأة، نسيت المحفظة في كشك الهاتف عام 1981م، عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاماً. وقال كونتس إنه لا بد أن شخصاً ما أخذ المحفظة وأخفاها في الكنيسة، التي كانت قيد التجديد في ذلك الحين.