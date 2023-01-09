كشفت نتائج بحث جديد أن الاطلاع على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها التغريدات والفيديو يعزّز الصورة الإيجابية للجسم ويساعد الشابات على تحسين صورتهن عن الذات خلال الحياة اليومية.واختبر باحثون في مجال علم النفس من جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، تأثير منشورات وسائل التواصل الاجتماعي الإيجابية التي تحتفي بأحجام وأشكال وقدرات مختلفة للجسم.وشارك في الاختبار نساء راوحت أعمارهن بين 18 و25 عاماً، شاهدن مشاركات إيجابية يومياً لمدة أسبوعين.ووفقاً لموقع «مديكال إكسبريس»، أبلغت المشاركات في التجربة عن انخفاض في شعورهن بعدم الرضا عن صورة الذات، وأصبح لديهن ميل أقل لمقارنة مظهرهن مع الأخريات.وأظهرت نتائج التجربة أن هذه التحسينات استمرت لمدة 4 أسابيع بعد مشاهدة هذا المحتوى الإيجابي.وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة الدكتورة ياسمين فردولي: «تظهر النتائج كيف يمكن لإيجابية الجسم على وسائل التواصل الاجتماعي أن تساعد في تقليل المقارنات الضارة، وتحدي معايير الجمال غير الصحية».