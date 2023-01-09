صدم موقع أول أباوت كاتس، جمهور النجمة الأمريكية تايلور سويفت، بتقرير أعلن فيه أن قطتها تحتل المرتبة الثالثة بين أكثر الحيوانات الأليفة ثراء في العالم، بثروة قُدّرت بـ97 مليون دولار.أوليفيا بنسون الأسكتلندية، أو قطة تايلور سويفت، كادت أنْ تنافس مالكتها بعدد المشاهدات على إنستغرام، من خلال صور ومقاطع فيديو عبر الحساب.وحسب موقع فرايتي، يعود سبب تسمية تايلور لقطتها الأليفة باسم أوليفيا بنسون، اقتباساً من الشخصية التي أدّتها الممثلة ماريسكا هارغيتاي، في مسلسل التحقيقات الأمريكي لو آند أوردر القانون والنظام: وحدة الضحايا الخاصة.أما بحسب تقرير موقع أول أباوت كاتس، فقد جمعت القطة أوليفيا بنسون ثروتها من خلال الظهور في العديد من الإعلانات ذات الميزانية الكبيرة إلى جانب مالكتها.