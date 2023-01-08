تكثف الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف لغز مقتل أحد الشباب فى العقد الثاني من عمره بأعيرة نارية على يد ملثمين بدراجة بخارية أثناء خروجه من مسكنه بمدينة «كرداسة»، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بمراجعة كاميرات المراقبة المنتشرة بالمنطقة، وأيضا معرفة المقربين من المجني عليه واستدعاء عدد من شهود الواقعة، ومعرفة هل كان القتيل على خلافات مع أشخاص آخرين من عدمه، خصوصا أن الواقعة جاءت بعد أسبوع واحد فقط من عقد قرانه على إحدى الفتيات بالمنطقة استعدادا للزواج خلال الأيام المقبلة.

وأمرت النيابة العامة المصرية بالتحفظ على الجثة، كما أمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة لكشف تفاصيلها، فيما تجمع أهالي المنطقة أمام منزل الشاب، مترقبين وصول جثمانه تمهيداً لدفنه، بعد صدور تصريح من جهات التحقيق، وتشريح جثة الضحية من قبل الطب الشرعي وإعداد تقرير الصفة التشريحية له.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بتعرض شاب لاعتداء في كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن شابا يدعى «محمود.أ» تعرض لاعتداء وإطلاق النار عليه، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به، ودلت التحريات على أن الحادثة جاءت بعد أسبوع من كتب كتابه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

من جانب آخر، تمكنت مديرية أمن المنوفية من إلقاء القبض على المتهم بقتل طفلة (3 سنوات) بعد أن ضربها بسلك كهربائي، وفشل إنقاذ حياتها داخل المستشفى العام بمركز «الباجور» بالمنوفية، وتبين من التحريات أن المجني عليها هي ابنة «زوجته العرفية» وهي القضية التي أثارت سخطًا وجدلًا واسعا بين أهالي المحافظة، وتبين أن المتهم س. م. ا - (24 عامًا) عاطل «وتزوج عرفياً من «آ.ج»، وكانت تتردد على منزله، ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لضربها وضرب ابنتها بسلك كهربائي، ونقلت السيدة المعتدى عليها ابنتها للمستشفى، نظرًا إلى تدهور حالتهما، إلا أن الأخيرة توفيت متأثرة من شدة ضربها، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم.