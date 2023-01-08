انهار عقار سكني مكون من 5 طوابق في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد) بمحافظة أسيوط «بصعيد مصر» وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج 3 جثامين من أسفل العقار المنهار، وتم انتشال فتاة على قيد الحياة، وجار البحث عن ناجين، فيما دفعت الأجهزة المعنية بالمحافظة بأكثر من 12 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار العقار الذي يقطنه 9 أفراد.

وكلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أجهزة المحافظة بمتابعة، ووجه قوات الحماية المدنية والإنقاذ والإسعاف، بسرعة انتشال بعض السكان المفقودين من تحت الأنقاض، كما وجه فريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي بسرعة التدابير المالية للضحايا وأسرهم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بمحيط المنطقة لمنع الاقتراب وتم متابعة المنازل الملاصقة خوفا من الانهيار، ومنعت عناصر الشرطة المارة من الاقتراب من موقع الانهيار، حتى لا يربكوا عمليات الإنقاذ الجارية.

وطالبت النيابة العامة من الأجهزة الأمنية سرعة إجراء التحريات في الواقعة، لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وصرحت بدفن جثامين ضحايا حادث انهيار العقار، وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري وإعداد تقرير بالوفاة.