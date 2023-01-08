كشفت دراسة جديدة أن نوع فصيلة الدم قد يؤثر على خطر الإصابة بسكتة دماغية مبكرة؛ وفقاً لموقع «ساينس أليرت».ويبدو أن الأشخاص الذين لديهم فئة دم من النوع A أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الـ60 مقارنة بالأشخاص الذين لديهم أنواع دم أخرى.وتكشف أنواع الدم التنوع الغني للمواد الكيميائية على سطح خلايا الدم الحمراء، ومن بين أكثر الأسماء شيوعاً A وB، أو AB، أو O. وحتى ضمن فصائل الدم الرئيسية هذه، هناك اختلافات طفيفة تنشأ من الطفرات في الجينات، وفقا لقناة الحرة.وأظهرت الدراسة، التي أعدت عام 2022، التي شملت أبحاثاً جينومية علاقة واضحة بين جين المجموعة الفرعية A1 والسكتة الدماغية المبكرة.