يوم عصيب مرّ على الساحة الفنية، حيث توافد الفنانون والإعلاميون والأمنيون والسياسيون إلى كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذوكس ببيروت لتقديم العزاء إلى سلطان الطرب جورج وسوف بعد وفاة نجله وديع إثر مضاعفات عملية التكميم التي كان قد أجراها قبل أسبوع في أحد المستشفيات اللبنانية.أغلب المعزين أصابهم الصمت، وبكلمات قليلة تمكن البعض الآخر من التعبير عن حزنهم في مواساة «أبو وديع». ومن أبرز الوجوه الفنية التي حضرت: ماجدة الرومي، نجوى كرم، نانسي عجرم، هيفاء وهبي، مايا دياب، وائل جسار، زياد برجي، ملحم زين، عاصي الحلاني، وليد توفيق، وغيرهم كثر.أما أبرز ما قيل في العزاء فكان لنجوى كرم التي تمنت الصبر لقلب جورج وسوف «وما فينا نحكي كتير»، فيما قالت نانسي عجرم: «لم أصدق.. قلبي مع الغالي والحبيب أبو وديع، الله يصبرك ويصبر عائلتك».بدوره، قال وائل جسار: «نحن إلى جانب جورج وسوف في هذا المصاب الأليم وهو مؤمن جداً»، لكن مروان خوري قال: «أبو وديع كنت استثنائيا في كل شيء حتى في الفاجعة»، واستكمل الفنان وليد توفيق بالقول: «أبو وديع أنا اليوم فقدت ابني متلك.. الله يصبرك يا قطعة من قلبي».إليسا هي الأخرى كتبت على صفحتها: «الفرقة صعبة كتير، يا رب حكمتك أكبر، بس الفراق بيوجّع كتير والمصيبة كبيرة، قلبي معك أبو وديع حامل اسم ابنك كل عمرك والآن حامل وجع فراقه، الله يعطيك القوة».فيما كتبت كارول سماحة: «مش قادرة أصدق الخبر الحزين. وديع جورج وسوف صار بين إيديك يا رب. الله يصبر أمك وأبوك وإخواتك على كسرة قلبهم عليك»، كما نعاه النجم وليد توفيق.ووصف راغب علامة الخبر بالقاسي والمؤلم، معتبراً أنها فاجعة لجورج وسوف وأم وديع والعائلة والأصدقاء، داعياً الله أن يصبرهم على الفاجعة، مشدداً على أن «فراق الحبايب خبر بوجع القلب».بدورها، كتبت أصالة: «ما أصعب الفقدان. أدعي ربّي يصبّر أهله وحبايبه الفنّان جورج وسوف وزوجته والدة الرّاحل وديع الله يرحمه ويغفر له ويعوّض شبابه الجنّه آمين يا ربّ العالمين»، في حين كتبت نوال الزغبي: «الله يرحمك يا وديع ويصبّر إمّك.. أبو ديع جرحك ووجعك كبير».وقال رامي عياش: «أصعب فراق... فراق الحبايب. وداعا وديع وسوف».من جهته قال ناصيف زيتون: «هذا الخبر بشع من الصعب ضيعان الشباب والروح الحلوة.. الغصة كبيرة ... الله يصبر قلبك ويقويك يا أبو وديع. الله يصبر أم وديع وإخواته وجميع أحبابكم».