يساعد جهاز Qbear الجديد؛ الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، في الإجابة عن سؤال الآباء الجدد: لماذا يبكي طفلي؟وQbear عبارة عن جهاز دائري مغطى بالسيليكون مع برنامج يحلل البكاء لتحديد ما إذا كان الطفل جائعاً أو متعباً أو يحتاج إلى الراحة أو لديه حفاض متسخ، ويتم ذلك في 10 ثوانٍ فقط بدقة 95%.ووفقاً لـ(روسيا اليوم)، يتلقى الآباء إشعارات بشأن ضوضاء أطفالهم من خلال تطبيق مصاحب، يعرض أيضاً تحديثات حول مستوى راحة أطفالهم ودرجة حرارة الغرفة.ويتم عرض جهاز Qbear حالياً في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، حيث يعرض أحدث المنتجات والتقنيات في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية.ولدى Qbear ثلاثة خيارات لوضع: سطح الطاولة، والتعليق على الحائط، وحامل سرير الأطفال.وتم تطوير هذه التقنية باستخدام بنية التعلم العميق المكونة من 18 طبقة ومعالجة وضع التدريب المسبق لوحدة معالجة الرسومات من خلال أكثر من 10000 صف من بيانات البكاء من الأطفال. ويمكن للذكاء الاصطناعي إجراء تحليل للألم وعدم الراحة لتتبع الحالة الفسيولوجية للطفل في أي وقت.