قتل شاب مصري شقيقته (16 عاماً)؛ بسبب اعتراضها على العمل خادمة في إحدى الشقق السكنية، وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطاراً يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة تدعى غادة وبها طعنات عدة بالصدر.ووفقاً لموقع (القاهرة 24)، فإن التحريات كشفت أن سبب الخلاف بين المجني عليها وشقيقها، هو رغبة الشاب بأن تعمل شقيقته خادمة بإحدى الشقق المحيطة بمحل سكنها، وإعطاءه ما تحصل عليه من أجر ليشتري المخدرات؛ الأمر الذي أثار غضب المجني عليها وتسبب في حدوث مشادة بينهما انتهت بالتعدي عليها بطعنات عدة بالصدر باستخدام سلاح أبيض أودت بحياتها.