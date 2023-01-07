هبطت طائرة ركاب بشكل اضطراري اليوم في مطار بوسط اليابان بعد تلقي بلاغ تحذيري بوجود قنبلة على متنها.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الطائرة هبطت اضطرارياً في مطار «شوبو سينرير» الدولي في مقاطعة آيتشي بعد تلقي اتصال هاتفي زعم فيه أحد الأشخاص أنه وضع قنبلة في الطائرة، إلا أنه لم يتم العثور على أي متفجرات أو أشياء مثيرة للارتياب بعد تفتيش الطائرة بشكل كامل، وتم استئناف العمل في المطار بعد ساعات من إغلاقه.

يُذكر أن الطائرة كانت في رحلة داخلية من مطار «ناريتا» بالقرب من العاصمة طوكيو، ومتجهة إلى مطار «فوكوكا» جنوب غربي البلاد، وكانت تقل 136 راكباً إضافة إلى طاقم مكون من 6 أفراد.